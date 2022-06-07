Milli Eğitim Bakanı Özer'den kutsal değerlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den kutsal değerlerle ilgili açıklama Açıklaması

07.06.2022 14:42
Milli Eğitim Bakanı Özer'den kutsal değerlerle ilgili açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık görüntülerine ilişkin, "Kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık görüntülerine ilişkin, "Kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Bakan Özer, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla buluştu.

Bir gazetecinin bir okulda dansöz oynatıldığı iddiasını ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı hatırlatması üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı hem de biz MEB olarak müfettişimizi gönderdik. Gerekli olan her türlü incelemeyi yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmayı başlattı. Biz MEB olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken, bu şekilde yaklaşımı, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezayı vereceğiz. Eğitim sistemimiz çok büyük bir sistem. Bundan sonraki süreçte de buna benzer muhtemel vakaları önleyebilmek için çalışacağız. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya, çevreye, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini, bölgede ve dünyada iktidar sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken ona uygun şekilde gençliği nasıl yetiştiririz, bunun için eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir, bununla ilgili bu ay içerisinde organizasyon yapıp bunları çok kapsamlı şekilde masaya yatıracağız."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den kutsal değerlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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