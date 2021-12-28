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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü

28.12.2021 20:30

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını sürecinin başlangıcında meslek liselerinin önemli çalışmalara imza attığını belirterek artık mesleki eğitimin akademik olarak başarılı öğrenciler tarafından tercih edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını sürecinin başlangıcında meslek liselerinin önemli çalışmalara imza attığını belirterek artık mesleki eğitimin akademik olarak başarılı öğrenciler tarafından tercih edildiğini bildirdi.

Özer, İzmir'deki temasları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Foça ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Konak ilçesindeki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulunan Özer, burada 14 mesleki ve teknik lisede tasarlanan ve sunumu gerçekleştirilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Özer, burada Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yerli imkanlarla üretilen motokaravanlarla yakından ilgilendi.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Bakan Özer, böylesine güzel ürünlerin tasarlanmasının son derece keyifli olduğunu ve bu noktalara gelinmesinde öğretmen ve öğrencilerin büyük emeklerinin bulunduğunu aktardı.

Öğretmen, idareci ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kovid-19 sürecinin başlangıcında mesleki eğitim bir destan yazdı. Herkesin can derdinde olduğu, kenara kaçtığı, sokaklara çıkmadığı bir ortamda mesleki eğitim öğretmen ve öğrencileri maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık ürünlere, solunum cihazından maske makinesine kadar toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreterek, ihtiyaç noktalarına ulaştırarak müthiş bir fedakarlık örneği gösterdi. Meslek liseleri sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmadı olağanüstü koşullarda toplumun ihtiyacı için koşan, kara gün dostu olan bir okul türü olduğunu gösterdi. Siz değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bu süreçte göstermiş olduğunuz fedakarlıklardan dolayı kutluyorum."

"Tescili alan ürünlerin ticarileşmesi konuşulacak"

Mesleki eğitimde yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Bakan Özer şunları kaydetti:

"Artık mesleki eğitimde fikri mülkiyet, patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri konuşuluyor. İnşallah önümüzdeki yıl da bu tescillerin ötesine geçerek bu tescil alan ürünlerin ticarileşmesi konuşulacak. Mesleki eğitimde fikri mülkiyetle ilgili kültür yaygınlaştıkça artık yüksek öğretimde de patent, faydalı model tasarım tescili ile ilgili büyük açılımlar olacak. Ülkelerin zenginliği beşeri sermayesindedir. Biz beşeri sermayemizin niteliğini ne kadar artırabilirsek ülkemiz o kadar güçlü olabilir. Ne kadar üretebilirsek o kadar güçlü oluruz. Mesleki eğitim bu anlamda çok önemli bir eğitim türü. Yıllardan beri bu ülke için fedakarca, canla başla çalışan eğitim camiasının olduğu bir okuldur."

Özer, özellikle katsayı uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerin artık büyük oranda çözüldüğünü ifade ederek, "Artık mesleki eğitim akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği, geleceğe umut veren, okurken kazanç getiren, ayakları üzerinde duran öğrencilerin gittiği, Türkiye ve alanıyla ilgili fikri olan öğrencilerin olduğu bir okul türüne dönüştü. Ben bu noktaya gelmede emek veren siz değerli arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Bakan Özer, Vali Köşger'i makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Özer, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililerle bir araya geldi.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, AK Parti, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü - Son Dakika


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