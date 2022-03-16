Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması Açıklaması

16.03.2022 15:54
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasına ilişkin açıklamada bulunduğuna işaret ederek, bu kapsamda öğretmen atamalarında da ağırlığın okul öncesi eğitimde olacağını ancak...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasına ilişkin açıklamada bulunduğuna işaret ederek, bu kapsamda öğretmen atamalarında da ağırlığın okul öncesi eğitimde olacağını ancak diğer alanlarda da öğretmen alımının mutlaka yapılacağını bildirdi.

Bakan Özer, BloombergHT Televizyonu'nda canlı yayında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda, 25 Aralık 2021'de yapılan 3 farklı değişikliğin hem çalışanlar hem de işverenler için çok cazip bir model ortaya koyduğunu ifade eden Özer, "Böylece 'mesleki eğitimdeki aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini de tedrici bir şekilde azaltmış oluyoruz." dedi.

Mesleki eğitim merkezlerine ilişkin yapılan değişiklikten önce çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısının 159 bin olduğunu, kanun değişikliğinden sonra bu sayının 370 bine çıktığını belirten Özer, "Bu, önümüzdeki aylarda aslında bu artışın çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. 159 bin olduğu zaman yaklaşık 27 bin kadınımız bu imkandan yararlanırken bugün bu sayı 50 bine çıkmış. Yani kadınların istihdamı ile ilgili çok önemli fırsat sağlamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesleki eğitim merkezlerine ilişkin hedefi açıkladığını hatırlatan Özer, "2022 yılının sonuna kadar 1 milyon çırak hedefliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki en kronik problemlerinden bir tanesi olan genç işsizlik oranını düşürme ile ilgili önemli bir enstrüman olarak bunu kullanmak istiyoruz. 181 dalın tamamında hakikaten ciddi bir şekilde talep var. Muhtemelen 1 milyonluk bir banda ulaştığımız zaman sektörün çırak, kalfa ve usta ile ilgili ihtiyacı hemen hemen ortadan kalkmış olacak." dedi.

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerinin önemine işaret ederken, "İnanıyorum ki çift haneli rakamlardaki genç işsizlik oranlarının tek haneye düşmesinde, mesleki eğitim gerçekten çok güçlü bir enstrüman sağlayacak, hakikaten böyle bir potansiyel var. Muhtemelen mayıs ayından itibaren bu rakamlar 500 binli rakamların çok üzerine çıkmış olacak." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin soruya karşılık da şunları kaydetti:

"Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız."

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Kabine Toplantısı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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