Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde öğrenciler için canla başla çaba sarf eden öğretmenlere şahit olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.

Bakanlığın gücünü milletin genç dimağlarına ışık tutan öğretmenlerden aldığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakından şahit olmak, sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlığıyla ülkemiz, eğitimde zor zamanları geride bıraktı. Hiçbir model ya da sistem öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır."

Başöğretmen Atatürk ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygıyla yad ettiğini aktaran Bakan Özer, emekli öğretmenlere sağlık, görevi başındaki öğretmenlere ise başarılar diledi.