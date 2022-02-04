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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" paylaşımı Açıklaması

04.02.2022 00:37
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" paylaşımı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Özer'in Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin mesajı yer aldı.

Özer mesajında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis Genel Kurulu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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