Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yaz okulu başvuruları" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yaz okulu başvuruları" açıklaması Açıklaması

03.06.2022 20:48
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yaz okulu başvuruları" açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuzun hazırlandığı belirtildi.

Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları başvuru sürecinin, e-Kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran'da tamamlanacağı kaydedildi.

Kurs merkezi başvurularının alınması ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının 6-10 Haziran'da, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının, 11-14 Haziran'da, öğrenci başvurularının ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

İstedikleri ilde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılabilecek

Bakan Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil, 12'nci ve mezun öğrenciler için de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde kurs açılacağını belirtti.

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos'ta açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." ifadesini kullandı.

Yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olacak

Özer, yaz okullarının temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacağını anlatarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-Kurs modülü üzerinden yapabilecek. Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız 'Matematik Seferberliği' kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak."

Yaz okullarının, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacağını bildiren Özer, öğretmen ve öğrencilerin yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabileceğini ifade etti.

Özer, yaz okullarında görevlendirilen öğretmenlerin, 28-30 Haziran'da ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacağını kaydetti.

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GÜNDEM / 3 Haziran 2022 GÜNDEM / 3 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2022
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yaz okulu başvuruları' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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