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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

19.08.2021 21:42
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz "dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz "dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha fazla okulları kapalı tutma lükslerin bulunmadığını vurgulayan Bakan Özer, "Konuşmama başlamadan önce şunu net olarak ifade etmek isterim ki bizim için tek tek her bir çocuğumuzun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak biliyorum ki tüm velilerimiz çocuklarını okullara emanet ederken okulların güvenli olmasını isterler. Gelinen noktada korona virüsün uzunca bir süre daha hayatımızdan çıkmayacağı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla hepimiz, korona virüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için korona virüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını ifade eden Bakan Özer, "Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir. Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE, EĞİTİM PERSONELİNİ ÖNCELİKLİ AŞI GRUBUNA ALAN ÜLKELERDEN BİR TANESİDİR"

Bakan Özer, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında öğretmenlere Covid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini bildirdi. Özer, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenler için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini aktardı.

Türkiye'de öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıklayan Özer, "Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar" açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, ÖĞRETMENLERİMİZ VE DİĞER EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZ; OKULA MASKE TAKARAK GELECEKLERDİR"

Milli Eğitim Bakanı bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduklarını, bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceklerini belirten Özer, "Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Covid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır. Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Şu anki bilimsel veriler ışığında belirlenen politikaları, yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleyeceklerini aktaran Özer, "Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gereken adımları atacağız. Sürece verdikleri desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm öğretmen, eğitim çalışanı, velilerimize ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika


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