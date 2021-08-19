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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

19.08.2021 23:46

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri için her bir çocuğun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey olmadığını, Milli Eğitim Bakanı ve 3 öğrenci babası bir veli olarak tüm velilerin çocuklarını okullara emanet ederken, okulların güvenli olmasını istediklerini...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri için her bir çocuğun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey olmadığını, Milli Eğitim Bakanı ve 3 öğrenci babası bir veli olarak tüm velilerin çocuklarını okullara emanet ederken, okulların güvenli olmasını istediklerini bildiğini söyledi.

Gelinen noktada, Kovid-19'un uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının açıkça görüldüğünü belirten Özer, bu nedenle herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatını idame ettirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."

Öğretmenleri aşılanma oranı

Öğretmenlere de 1-3 Eylül arasında Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini bildiren Özer, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri için ise 31 Ağustos 2021'de çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini belirtti.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması gelmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Özellikle, sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız, kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."

"Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kuruldu"

Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurulduğunu belirten Bakan Özer, bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceklerini söyledi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını, bundan dolayı aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin Sağlık Bakanlığınca belirleneceğini, aynı şekilde herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacakların da yine Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacağını ifade etti.

Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır."

"Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek"

Okullardaki tüm kapalı alanların her gün dezenfekte edileceğini ve okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencerelerin açılarak sık sık havalandırma sağlanacağını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu anki bilimsel veriler ışığında belirlediğimiz politikaları, yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleyeceğiz. Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gereken adımları atacağız. Sürece verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm öğretmen, eğitim çalışanı, velilerimize ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika


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