Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu

24.05.2022 18:30

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda, Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü Türkiye sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda, Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü Türkiye sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor." dedi.

Özer, forumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen bakanlara ve eğitimcilere seslendiği konuşmasında, 21. yüzyılın, ekonomik ve toplumsal olarak çok güçlü dönüşümlere sahne olduğunu belirtti.

Beklenmedik salgınlar, doğal afetler ve göçlerin eğitim sistemlerini etkilediğine işaret eden Özer, 2020'den itibaren tüm eğitim sistemlerinin Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Okulun sadece bir öğretim yeri olmadığını, çok fazla anlamı ve işlevi bulunduğunu vurgulayan Özer, "Okullar öğretiyorlar, toplumlardaki eşitsizlikleri azaltıyorlar; çocuğu fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik olarak büyütmek için uygun ortamı sağlıyorlar." dedi.

"Türkiye'deki öğrenci sayısı 150 ülkenin nüfusundan daha fazla"

Bakan Özer, Türkiye'nin eğitim sisteminin son 20 yılda çok çarpıcı gelişmelere tanık olduğunu, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasında katılım oranların arttığını anlattı.

Türkiye'de okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 19 milyon, yükseköğretimde ise 9 milyon öğrencisi bulunduğunu aktaran Özer, Türkiye'deki öğrenci sayısının 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen bulunduğunu anlatan Özer, öğretmenlerin nitelikleri gibi konuların kendileri için önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı, pandemi sırasında elde ettikleri bazı deneyimlerle, eğitim politikasında 3 ana başlığı belirlediklerini ilk olarak okullaşma oranlarını artırdıklarını kaydetti.

Sosyoekonomik arka planlarına bakılmaksızın tüm öğrencilere aynı kalitede eğitim sağlamak için eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Özer, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin niteliklerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Öncelik Türk eğitim sisteminin kalitesini artırmak

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara da eğitim verdiğini, Türk eğitim sistemi içinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli öğrenci bulunduğunu kaydeden Bakan Özer, "Türkiye, tüm dünya adına elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu çok önemli. Türkiye'ye teşekkür etmelisiniz, çünkü Türkiye sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor." diye konuştu.

Özer, önceliklerinin Türk eğitim sisteminin kalitesini artırmak olduğunu, bu kapsamda ilk aşamada anaokuluna katılımı yüzde 100'e çıkarmayı, ikinci olarak da okullar arasındaki fırsat farklılıklarını azaltmak istediklerini vurguladı. Ayrıca mesleki eğitime ve mezunların işgücü piyasasına katılımına büyük önem verdiklerini belirten Özer, bunun eğitim sistemlerinin dengelenmesinde önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

"Tüm eğitim sistemleri öğretmenler kadar güçlü"

Bunlara ek olarak öğretmenleri her yönden teşvik etmeye çalıştıklarını, bunun için öğretmenlerle ilgili yasayı değiştirdiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlere her türlü desteği sağladıklarının altını çizdi.

Oluşturulan eğitim sistemlerinin okullara nüfuz etmemesi durumunda bir sonuç getirmediğine işaret eden Özer, artık Türkiye'de okul temelli öğretmen yetiştirme programları olduğunu, öğretmenlerin, mesleki gelişimleri için hangi eğitime ihtiyaç duyduklarına kendilerinin karar verdiğini anlattı.

Bakan Özer, tüm eğitim sistemlerinin öğretmenler kadar, toplumların da öğretmenleri kadar güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Özer, YLSY bursuyla İngiltere'de eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi

Özer, İngiltere'deki temasları kapsamında Londra Eğitim Müşavirliğini ziyaret ederek ülkedeki Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursiyeri öğrencilerle bir araya geldi.

Özer ve beraberindeki heyete Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da eşlik etti. Londra Eğitim Müşaviri Mevlüt Ceylan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özer, ülkede yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencileri tek tek dinledi.

Onlara ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı vermekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Özer, "Sizler büyük bir ülkenin evladı, geleceğisiniz. Yolunuzu buna göre belirleyin." dedi.

Öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Özer onlara başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer Dünya Eğitim Forumu'nda konuştu

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Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Türkiye, England, Londra, Güncel, Son Dakika

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