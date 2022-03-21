Milli Eğitim Bakanı Özer, Elazığ'da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Elazığ'da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

21.03.2022 10:36
Milli Eğitim Bakanı Özer, Elazığ'da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret kapsamında Elazığ'a gelerek Bahçekapı İlkokulunun kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret kapsamında Elazığ'a gelerek Bahçekapı İlkokulunun kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ'a geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Bahçekapı İlkokuluna geçti. Burada okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Özer, yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışını yaptı. Bakan Özer daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Öğretmenlerle sohbet edip Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin öğretmenlere bilgi veren Bakan Özer, Bakanlığın artık okul temelli mesleki gelişim programına geçtiğini bu doğrultuda istedikleri eğitim programlarını okul yönetimine bildirmelerini istedi.

Bakan Mahmut Özer'e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve öğretmenler eşlik etti.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Kamil Can Kılıç/ İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer, Elazığ'da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanı Özer, Elazığ'da kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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