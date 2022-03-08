MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

08.03.2022 17:12

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa'daki Farika Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa'daki Farika Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Özer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada var olan rağbete dikkat çekerek, Aslında bu rağbet buradaki açlığı da gösteriyor. Kitaba açlığı gösteriyor, bu mekanlara açlığı gösteriyor. Onun için bir taraftan biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kütüphane sayısını artırırken, tüm okullarımızda kütüphane içeriklerimizi zenginleştirirken, belediyelerimizin de bu süreçte aktif olması, gençlerimizin yanında yer alması gerçekten örnek teşkil edecek bir davranış dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Farika Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, burada ders çalışmak için gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Özer çıkışta yaptığı açıklamada, Eğitimin tüm kademelerinden ortaokuldan, liseden, üniversiteye hazırlananlardan diğer farklı sınavlara hazırlananlara kadar tüm yaş grubundan öğrencilerin soluklanabildiği, çalışabildiği, kitaplarla temas edebildiği bir mekan olmuş. Gençlerimize güzel imkanlar sunulduğu zaman gençlerimizin bu imkanları nasıl aktif ve etkin bir şekilde kullanabildiğini göstermesi bakımından da çok güzel bir örnek ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH BU TİP ÖRNEKLER İSTANBULUMUZUN TÜM İLÇELERİNDE YAYGINLAŞIR

Bakan Özer, İnşallah bu tip güzel örnekler İstanbulumuzun tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaygınlaşır. Farklı mesafelerden, uzak mesafelerden değil, zorluklar çekerek değil çok rahat bir şekilde bulundukları mahallelerde kullanabilecekleri mekanlara dönüşür. Aslında bu rağbet buradaki açlığı da gösteriyor. Kitaba açlığı gösteriyor, bu mekanlara açlığı gösteriyor. Onun için bir taraftan biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kütüphane sayısını artırırken, tüm okullarımızda kütüphane içeriklerimizi zenginleştirirken, belediyelerimizin de bu süreçte aktif olması, gençlerimizin yanında yer alması gerçekten örnek teşkil edecek bir davranış. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına böyle güzellikleri vatandaşlarımızla, gençlerimizle buluşturduğu için en içten şükranlarımı sunuyorum diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

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milli eğitim bakanlığı, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, GAZİOSMANPAŞA'DA FARİKA KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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