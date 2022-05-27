Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Özer, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yıllardan beri çocukları hayırda, Kur'an okumada, hafızlıkta, ezan okumada ve hutbe irat etmede, iyilikte yarıştırmada çok önemli bir mesafe katettiğini söyledi.

Tüm illerdeki okulların, imam hatip liselerinin, imam hatip ortaokullarındaki öğrencilerin büyük bir başarıyla sürece katıldığını dile getiren Özer, sadece derece alanları değil, sürece katılıp katkı veren öğrencileri ve öğretmenlerini de kutladı.

Konuşmasında 27 Mayıs 1960 darbesine de değinen Özer, "Allah'a şükür tüm darbelere rağmen ülkemiz medeniyet çizgisinden ayrılmadan, değerleriyle barışık şekilde tekrar tekrar dirilerek yoluna devam edebildi. 1960 darbesinin en büyük mağdurlarından birisi de Eğitim Bakanı'mız rahmetli Tevfik İleri. İmam hatiplerin kurulmasında, yeşermesinde, çoğalmasında çok büyük emeği var." diye konuştu.

Özer, sadece imam hatiplerde değil, tüm okullarda bu toprakların değerleriyle bütünleşip devletini ve milletini seven, sayan, toplumunun değerlerini içselleştiren güzel bir gençliğin geldiğini vurgulayarak, o gençliğin en güzel örneklerinin burada ve diğer okullarda olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başarılar dilediği öğrencilerin ülkenin daha güçlü olması ve müreffeh bir toplum olunması için önemli işlevlerinin bulunduğunu kaydetti.

Bilal Erdoğan: "Kardeşlerimizin kendilerini geliştirdiklerine şahit oldum"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hitabetin imam hatipteki önemli derslerden biri olduğunu belirterek, "Bu kardeşlerimizin kendilerini ifade edebilme konusunda kendilerini geliştirdiklerine şahit oldum. Allahu Teala'nın mesajını en doğru şekilde insanlara anlatmak illa imam olarak değil, imam olmasalar da bulundukları toplumları eleştirmek büyük bir zarafettir, büyük bir misyondur. Bunu yapacak olmalarından dolayı kendilerini takdir ediyorum. Bütün öğretmenlerimizi de bu başarılı öğrencilerimizi yetiştirdikleri için tebrik ediyorum, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, imam hatip okulları arasındaki hutbe okuma yarışmasının ilk defa 2010'da Süleymaniye Camisi'nde düzenlendiğini dile getirerek, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hutbe okumanın yarışmacılar için tarihi bir hatıra olduğunu söyledi.

Yarışmanın birincisi Kocaeli'den

Finalde jüri karşısında hutbe okuyarak yarışan öğrencilerden Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Bülbül, Türkiye birincisi oldu.

Yarışmada Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Nureddin Arslan ikinci, İstanbul Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Yavuz Kavzan da üçüncülüğe layık görüldü.

Bilal Erdoğan, finalde yarışan tüm öğrencilere hediye takdim etti, Bakan Özer de dereceye girenlere ödüllerini verdi.