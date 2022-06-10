Bakan Özer: "Gençlerimize güveniyoruz" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Gençlerimize güveniyoruz"

10.06.2022 18:20

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Vakıf Mahallesi Gençlik Merkezi açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gençlere güvendiklerini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Vakıf Mahallesi Gençlik Merkezi açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gençlere güvendiklerini açıkladı.

Düzenlenen açılış programında konuşan Bakan Özer, "Bursa'nın eğitimle alakalı hiçbir sorunu yok. Artık Bursa'da başarı hikayelerine, örnek hikayelere ihtiyacımız var. Özellikle mesleki eğitimle ilgili haberler geliyor. Gençlerimize ne yapsak az. Toplum olarak son zamanlarda gençlerimizden şikayet etmeye başladık. Onları X, Y ve Z diye parçalamaya başladık. Bizim gençlerimiz vatanı, milleti için her türlü fedakarlığı yapabilir. Eğitiminden geri kalmadığı gibi iş gücü piyasasında da her türlü fedakarlığı yaparak bu ülkenin kalkınmasında desteği vermiştir. Bizim canımızı sıkan ve üzen görüntüler olabiliyor. Ancak bunlar çok istisnai durum olduğunu biliyoruz. Gençlerimize güvenerek onlara gereken imkanları sağlamamız gerekiyor. Yeter ki bizler gençlerimize güvenelim. Gençlerimizin daha nitelikli olması için tüm imkanları sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettiği gibi bölgesinde güçlü, dünyada sözü geçen iddia sahibi bir ülke olma yönünde çok güçlü müktesebata sahip olmuş olabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Bursa'nın ana konu başlıklarından bir tanesi gençlerimiz. Onları daha iyi nasıl geleceğe yetiştiririz diye gece gündüz çalışıyoruz. 2021 yılında genç dostu şehir ödülüne layık görüldük. Gençlik merkezleri millet kıraathaneleri açıyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize de sınava hazırlanmaları için destek veriyoruz. Biz gençlerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu açtığımız sekizinci gençlik merkezimiz oluyor. 3 katlı yapısı, bin metrekare alanıyla aynı anda 300 öğrenciye hizmet verecek. Bursalı gençler için her şey düşünüldü. Ülkemizin geleceği olan geçlerimize bir nebze dokunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

(Abdullah Çibir - Hakan Gönül - İHA)

Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz
Bakan Özer: Gençlerimize güveniyoruz

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, gençlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz' - Son Dakika

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