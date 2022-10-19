Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da mevkidaşı Dijkgraaf ile görüştü - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da mevkidaşı Dijkgraaf ile görüştü

19.10.2022 19:44

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'da Türkçe anadil derslerinin yeniden müfredata dahil edilmesinin Türk nüfusunun desteklenmesi açısından büyük yarar sağlayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'da Türkçe anadil derslerinin yeniden müfredata dahil edilmesinin Türk nüfusunun desteklenmesi açısından büyük yarar sağlayacağını söyledi.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla tarım eğitimi alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve iki ülke arasındaki iş birliklerini geliştirmek üzere Hollanda'da bulunan Özer, mevkidaşı Robbert Dijkgraaf ile bir araya geldi.

Görüşmede Hollanda ile Türkiye arasında üst düzey ziyaretlerin son yıllarda artmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Özer, sayısı 420 bini aşan Türk nüfusunun Hollanda'da yaşadığını, yaklaşık 100 bin Türk asıllı öğrencinin ise burada eğitim aldığını, bunun iki ülke arasında organik bir bağ oluşturduğu ifade etti.

Hollanda'nın Türk öğrencilerin yükseköğretimde sık tercih ettiği ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Özer, "Türkiye'den Hollanda'ya yükseköğretim düzeyinde eğitim almak üzere gelen yaklaşık 1850 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden yaklaşık 100'ü Bakanlığımız tarafından uygulanan burs programı kapsamında eğitim almaktadır. Türkiye olarak iş birliği çerçevesinde bu burs kapsamında desteklenen öğrenci sayısını arttırmayı planlıyoruz. Ama iki bakanlık arasında bir koordinasyon birimi kurarak öğrencilerimizin buradaki süreçlerini de koordineli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Yaklaşık 5 bin öğrencimiz dünyanın farklı ülkelerinde bu kapsamda eğitim alıyor. Ama Hollanda önümüzdeki yıllarda tercih etmek istediğimiz ülkelerin başında geliyor." dedi.

Ülkeler açısından stratejik bir konumda olan tarımın, yaşanan sorunların küresel ölçekte hissedildiği önemli bir alan olduğunu belirten Özer, son yıllarda bu alanda yaşanan sorunların oluşturduğu sonuçların tarım eğitiminin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Özer, "Hollanda, özellikle tarım eğitimi alanındaki başarısıyla örnek teşkil eden ülkelerin başında gelmektedir. Bizler de çalışma arkadaşlarımla birlikte tarım eğitimi uygulamalarınız hakkında detaylı bilgi almak ve mevcut iş birliklerimizi daha ileri taşımak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu geniş bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, "3 milyon öğrenci ortaöğretim seviyesinde mesleki eğitim almakta. Özellikle son zamanlarda mesleki eğitimi yeniden yapılandırarak iş gücü piyasasıyla çok daha entegrasyonunu sağlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda en fazla ağırlık verdiğimiz alanlardan birini tarım alanları oluşturuyor. Tarım alanındaki tüm mesleki eğitim kurumlarımızı bir AR-GE merkezine dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu hususta Hollanda ile mevcut ilişkileri geliştirmekten memnun olacaklarını ifade eden Özer, "Bu kapsamda, 2016 yılında taslağı ülkeniz birimlerine iletilen ancak henüz sonuçlandırılamayan Yükseköğretim ve Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı'nın tekrar gündeme alınması iş birliğimize katkı sağlayacaktır. Hollanda'da 2004 yılı itibarıyla ilköğretim resmi müfredatından kaldırılan Türkçe anadil derslerinin yeniden müfredata dahil edilmesi, Türk nüfusunun desteklenmesi açısından büyük yarar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye eğitim alanında iyi noktada

Dijkgraaf da Bakan Özer ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin eğitim alanında çok iyi konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok iyi üniversiteler olduğunu belirten Dijkgraaf, "Eğitim ve üniversite faaliyetleri için Türkiye'ye gidip gelen çok sayıda arkadaşım var." dedi.

Dijkgraaf, "Türkiye eğitim alanında çok gelişti, biz sadece tecrübelerimizi aktarmaktan değil aynı zamanda Türkiye'yle iş birliğimizi arttırmaktan da mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

Bu arada, görüşmeye katılan Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı yetkilisi Türkçe'nin seçmeli ders olarak okul müfredatına eklenmesi ve hangi sosyal alanların destekleneceğine ilişkin farklı bakanlıklar düzeyinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hollanda'daki bursiyerlerle görüşme

Özer, Hollanda'daki programı kapsamında YLSY bursuyla lisansüstü öğrenim gören öğrencilerle de bir araya geldi.

Lahey Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmede, Bakanlık tarafından yurt dışına öğrenci gönderilmesini çok önemsediklerini belirten Özer, 1416 sayılı yasa ile ilgili iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

"Hangi alanlarda hangi ülke ön plana çıkıyorsa o alanlarda söz konusu ülkelere öğrenci göndermek istiyoruz." diyen Bakan Özer, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Yurt dışında öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin ulaşım imkanlarını kolaylaştıracak bir çalışma içinde olduklarını anlatan Özer, "Sizlerin ve eşlerinizin Türk Hava Yolları ile indirimli olarak Türkiye'ye geliş-gidişinizle ilgili bir protokol imzalayacağız." dedi.

Görüşmede Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Müşaviri Miyase Koyuncu Kaya hazır bulundu.

Kaynak: AA
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Ziya Selçuk, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da mevkidaşı Dijkgraaf ile görüştü - Son Dakika

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