Milli Eğitim Bakanı Özer'in eşi Nebahat Özer, Bursa'da okul ziyaretlerinde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Bursa'daki bazı okullara ziyarette bulundu.

İlk olarak Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'ne gelen Özer, yapılan çalışmaları inceledi ve okul yetkililerinden etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okuluna geçen Özer, özel eğitimli öğrencilerin atölyelerini gezdi. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Özer, onlarla bir süre sohbet etti.

Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de giden Nebahat Özer'i öğrenciler ve okul yöneticileri karşıladı.

Özer, okul bünyesinde hizmete alınan ekmek üretim atölyesi ve yenilenen uygulama otelinin açılışını gerçekleştirdi.

Nene Hatun Anaokulunu ziyaretinde, öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriyi izleyen Nebahat Özer, öğrencilerle sohbet ederek, okulda incelemelerde bulundu. Ayrıca Özer, okul yetkililerine oyun sandığını teslim etti.

Ayrıca Özer, Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde, musiki projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı mini konseri dinledi.

Nebahat Özer'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün yanı sıra şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri eşlik etti.