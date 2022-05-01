Milli Eğitim Bakanı Özer, Isparta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta'daki eğitim yatırımlarının bütçesini 660 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, "İnşallah el birliği yaparak Isparta'mızı çok daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

Özer, Valilikte katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'ya yeni eğitim binası yapma ve mevcut bazı binaların güçlendirmesi amacıyla 2022'de 250 milyon liralık yatırım planladıklarını ancak bugünkü ziyaretlerinde kentin mevcut koşullarını çok daha iyi hale getirmek açısından ilave yatırımlar yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda 410 milyon liralık ilave yatırımla Isparta'nın Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini 660 milyon liraya çıkardıklarını belirten Özer, yatırımlarda ağırlığı güçlendirmelere verdiklerini aktardı.

Özer, kentteki yaklaşık 75 okulun güçlendirilmesi için 250 milyon liralık ödeneği tahsis ettiklerini dile getirerek, kentte 2022 yılında güçlendirme yapılmamış hiçbir okulun kalmayacağını vurguladı.

Okulların çatı, ıslak zeminle ilgili büyük onarımlarının yapılması, niteliklerinin artırılması, eksikliklerini giderilmesi ile ilgili 5 milyon liralık ödeneği Isparta'ya kazandırdıklarına değinen Özer, "İlave olarak Keçiborlu, Senir İlkokulu 12 derslikli, Muzaffer Türkeş İlkokulu 24 derslikli, Eğirdir Atatürk Ortaokulu 8 derslikli, merkezde Zafer Ortaokulu 24 derslikli okullarımızı da yeni yatırım planımıza eklemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, bakanlık olarak bu dönem en fazla öncelik verdikleri alanlardan birinin okul öncesi eğitim ve okullaşma oranlarının yükseltilmesi olduğuna işaret ederek, "Son 20 yıl içinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarımız OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ortalamalarına yaklaştı. Gerçekten devasa yatırımlar yapıldı ve devrimsel bir dönüşüm yaşandı." diye konuştu.

En fazla geliştirme ve iyileşme alanı olarak okul öncesi eğitimin yer tuttuğuna dikkati çeken Özer, bu eksikliği gidermek için 3 bin yeni anaokulunu yapacaklarını, bunların yapımıyla ilgili tüm süreçlerin tamamlandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsamda 112 anaokulunun hizmete alındığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"264 anaokulunun ihalesi tamamlandı, geriye kalan tüm anaokullarıyla ilgili süreçler devam ediyor. Bu süreçler içerisinde Isparta'mızı unutmadık, 5 anaokulunun biri Yalvaç, biri Sütçüler, 3'ü de merkezde olmak üzere 5 yeni anaokulunu Isparta'mıza kazandıracağız. Özel çocuklarımızın eğitim aldığı 12 derslik ve bir anaokulunu inşallah Isparta'ya yapmış olacağız. Bir taraftan güçlendirmeler, bir taraftan yeni anaokulu, ilkokul, ortaokullarla, bir taraftan bakım onarımlarla Isparta'nın mevcut altyapısını çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de bu vermiş olduğumuz yatırımların hangi aşamaya geldiğini ve gerekirse ilave yatırımları ekleme sözünü vermiş olalım. Bu 660 milyonluk eğitim yatırımının Isparta'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah el birliği yaparak Isparta'mızı çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Buna yönelik inancımız ve kararlılığımız tam. Eksiklikleri gidermede daha iyi noktalara taşımayla ilgili de her türlü çabayı sarf edeceğiz."