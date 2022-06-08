Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta

08.06.2022 13:02
Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birtakım ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Kars'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birtakım ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Özer'i Harakani Havaalanı'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı.

Bakan Özer, havaalanından Kars Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer, "Kars'ta eğitimle ilgili hep güzel hikayeler geliyor, başarılı hikayeler geliyor. İnşallah yeni yatırımlarla değerlendirme sonrası sizlerle paylaşacağımız yeni projelerle inşallah Kars'ta eğitimde yepyeni sayfalar açacağız" dedi.

Ülkenin büyüdüğünü ifade eden Özer, "Tüm alanlarda büyüdü. Eğitimde, ulaşımda, altyapıda, sağlıkta, tüm alanlarda gerçekten çok güçlü. Bölgesinde iddia sahibi, dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artırıyor. Kapasite artırmada en büyük katkıyı sağlayacak olan da eğitimdir. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkemizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayıp, sadece ihtiyaçlarını karşılama değil, gelecekle ilgili yapmak istediğimiz şeylerin de yatırımını bugünden yaparak çok daha iyi noktalara geleceğiz" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç - İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta
Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta
Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta

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Bakan Özer: 'Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor' Bakan Özer: 'Ülkemiz dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini artıyor' ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2022
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta - Son Dakika

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