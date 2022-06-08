Özer, daha sonra beraberindeki Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan , Yunus Kılıç ile Faikbey Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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