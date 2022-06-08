Milli Eğitim Bakanı Özer, Kars'ta il değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kars'ta il değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması

08.06.2022 14:17
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kars'ta il değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirterek, bu amaçla yurt genelinde 3 bin yeni ana okulu yapacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirterek, bu amaçla yurt genelinde 3 bin yeni ana okulu yapacaklarını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonunda, Bakan Özer, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "İl Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Özer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2022'de Kars'a eğitim yatırımı için 445 milyon Türk lirası bütçe ayırdıklarını anlatarak, bu miktarı 867 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.

Yatırım bütçesini, kentteki eğitimin kalitesini artırmak ve yapılan yatırımların hızlı şekilde tamamlanması için artırdıklarını dile getiren Özer, "Bu kapsamda yapmış olduğumuz yatırımlarda öncelik verdiğimiz konulardan birincisi, okullarımızın güvenli okul olması ve yık-yap kapsamında yaptığımız okulların ise bir an önce tamamlanması. Bir sonraki eğitim-öğretim döneminde güçlendirilmeyle ilgili tek bir sıkıntılı okulun olmasını istemiyoruz. Bu çerçevede, güçlendirmeyle ilgili tüm ödeneklerimizi tüm ihtiyaçlarımızı karşılaşacak şekilde tahsis ettik." diye konuştu.

Özer, sadece Kars'ta değil ülke genelindeki bütün okullarda yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Doğalgaza erişimi mümkün olan okulların doğalgaza kavuşması için çok sıkı çalışma yürütüldüğünü belirten Özer, şöyle konuştu:

"Kağızman ilçemizde bir ilk ve bir ortaokul yapacağız. Merkezde Halefoğlu köyünde bir ortaokul yapılacak. Yine bugünün en önemli projelerinden birisi özel eğitimle ilgili. Özel eğitim uygulama okulu ve ona ilave olarak daha önce açıklamıştık, 18 yaş üzeri engelli olan vatandaşlarımızın yararlanacağı bir halk eğitim merkezi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de birer tane halk eğitim merkezi açmıştık. Bir tane de Kars merkeze yapacağız. Özel eğitim uygulama okuluyla bu halk eğitim merkezi aynı binada olacak. Bir müjdemiz daha var Kars'a. Yeni bir fen lisesi binası yapacağız. Spor tesisleriyle, pansiyonuyla, konferans salonlarıyla, güzel ve ihtiyacı karşılayan bir fen lisesini Kars'a kazandıracağız."

"3 bin yeni ana okulu yapıyoruz"

Özer, Mili Eğitim Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa tüm tarım ve hayvancılık alanlarında mesleki eğitimin yapıldığı liselerde, bu alanlarda güçlü eğitimler verildiğini söyledi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitimlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Özer, "Tüm Türkiye'de, 81 ilde vatandaşlarımızın çocukları için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla 3 bin yeni ana okul yapıyoruz. Bu kapsamda Kars'ta anaokulu sayılarını artırmıştık şimdi de 5 ilave daha yapma kararı aldık. Yine yık-yap kapsamında yıkılmış ama yapılmamış olan 4 ortaokul ve 1 ilkokulun hemen yapımı için izni verdik. İnşallah bu yatırımlarla Kars, eğitim alanında çok daha güçle bir il olarak Türkiye'de iddia sahibi olacak." diye konuştu.

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Bakan Özer: 'Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz' Bakan Özer: 'Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz' Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta Milli Eğitim Bakanı Özer Kars'ta
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Kars'ta il değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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