Milli Eğitim Bakanı Özer Katar'daki Türk okulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer Katar'daki Türk okulunu ziyaret etti

11.04.2022 17:32
Milli Eğitim Bakanı Özer Katar'daki Türk okulunu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'daki Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Türk okuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'daki Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Türk okuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğindeki temaslarının ardından Katar Türk Okuluna geçerek burada incelemelerde bulundu.

Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Burada yaptığı açıklamada, Doha'daki temaslarının amaçlarından birinin de Katar Türk Okulunun kapasitesinin değerlendirilmesi olduğunu aktaran Özer, okuldaki ikili yani sabahçı-öğlenci eğitim sisteminden tekli sisteme geçilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Öğretmenlerin anaokulu, müzik sınıfı ve etkinlik alanlarına ihtiyaçları bulunduğunu belirtmesi üzerine Bakan Özer, tüm ihtiyaçların karşılanması için yetkililere talimat verdi.

2022'de 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı hedefleniyor

Türkiye'de 6 Ağustos 2021'e kadar devlet okullarına bağlı anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğunu hatırlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında biz 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık, hatta ilk startı İstanbul'da verdik. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 100 anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul'da 147 devlet anaokulu var, 1538 özel okul var. Yani seçenek yok. 5 ayda 112 yeni anaokulu, 8 bin 145 ana sınıfı hizmete aldık, 264 anaokulu ihalesini yaptık, 2 bin 500 üzerinde anaokulunu yatırım programına dahil ettik."

MEB'in sadece parasal değil arsa ile ilgili sıkıntıları olduğuna işaret eden Özer, "Anadolu coğrafyasının her noktasına vatandaşlarımızın çocuklarının erişebilirliğiyle ilgili her türlü yatırımı yapacağız. Allah'ın izniyle 2022 sonunda okul öncesi eğitimi 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin taleplerine dair ise "Bakanlığımızın yürüttüğü okul bazlı mesleki gelişim çalışmalarına artık yurt dışında bulunan Türk okullarındaki öğretmenlerimizi de dahil edeceğiz." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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