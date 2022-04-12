Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi

12.04.2022 23:44
Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları çerçevesinde Eğitim ve Kültür bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları çerçevesinde Eğitim ve Kültür bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi, Bakan Özer onuruna başkent Doha'da yemek verdi.

Yemeğe, Bakan Özer ve Nuaymi'nin yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer birçok yetkili katıldı.

Programın ardından Nuaymi ile görüşen Özer, Katarlı mevkidaşına misafirperverliği için teşekkür etti.

Bakan Özer, her iki ülkenin çocuklarına da daha iyi eğitim imkanları sunmak için görüş alışverişlerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Özer'in Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Katar arasında kültür alanındaki iş birlikleri değerlendirildi.

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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