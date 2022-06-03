Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu

03.06.2022 17:07

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılan okullar tamamladığında 5 yaşındaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranının yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaştaki okullaşma oranının da yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkacağını belirterek "İlk kez Türkiye OECD...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılan okullar tamamladığında 5 yaşındaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranının yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaştaki okullaşma oranının da yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkacağını belirterek "İlk kez Türkiye OECD ortalamasını yakalamış olacak." dedi.

Bakan Özer, eşi Nebahat Özer'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Çankırı'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a okul öncesi eğitime dikkati çektiği için teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde farkındalığı artırmak için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. 6 ayda 155 anaokulunu, 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dahil ettik, ihale süreçleri devam ediyor. 2022 yılı içerisinde inşallah bunları tamamladığımız zaman 5 yaşındaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacak. İlk kez Türkiye OECD ortalamasını yakalamış olacak."

Son 6 ayda yapılan atılımla 400 bin öğrenciyi anaokuluyla buluşturduklarının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal bölgelerdeki, köylerdeki ana sınıfı, anaokulu açma şartında 10 öğrenci şartını 5'e indirdik. 12 bin öğrencimizi anaokullarıyla buluşturduk. Okul öncesi eğitimde 2000'li yıllarda okullaşma oranı yüzde 11 idi, bugün yüzde 92. Sizin başlatmış olduğunuz proje Milli Eğitim Bakanlığının bütçesiyle nihayetlendiğinde inşallah son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde sağlanan evrenselleşme, kitleselleşme süreci okul öncesiyle nihayetlenmiş olacak."

Özer, açılışı yapılan anaokulunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra katılımcılar, anaokulunu gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da anaokulu açılışında konuştu - Son Dakika

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