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Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da"

26.12.2021 13:57
Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Haziran, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da" - Son Dakika
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