Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

05.06.2022 10:09
Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

LGS kapsamında, 973 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayan ve 17 bin 899 salonda uygulanan merkezi sınav, MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ediliyor.

Sınav koordinasyon merkezinden 81 ile destek veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS kapsamındaki merkezi sınavın canlı takip edildiği MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tüm illerden gelen verileri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Özer, sınava katılan öğrencilerin daha rahat ve istedikleri gibi bir sınav süreci geçirmeleri için ilgili tüm birimlerin çalıştığını kaydetti.

YORUMLAR
500
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı İstanbul'da LGS heyecanı İstanbul'da LGS heyecanı Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 10:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement