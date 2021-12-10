Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinin ihracat atağını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin ürettiklerini ticarete dönüştüren ve dünyanın farklı noktalarına ihraç edebilen hale geleceğini belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu Kütüphanesi açılışına katılan Özer, AA muhabirine, mesleki eğitimin öneminin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Küresel bir salgın karşısında meslek liselerinin sürece anında entegre olarak maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, solunum cihazından maske makinesine kadar her alanda üretim yaptığını dile getiren Özer, "Meslek liseleri özellikle Kovid-19 salgını sürecinde ülkemizin yüz akı oldular." dedi.

Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin hızlı bir şekilde üretilip, ülkenin her bir noktasına ulaştırıldığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Salgının ilk şokunun atlatılmasında mesleki eğitim öğretmen ve öğrencilerimizin topluma inanılmaz katkısı oldu. O günlerde dünyadaki ülkelere bakarsanız, maske bulamayan ülkeler vardı. Yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde ve halen meslek liseleri, tüm okullarımızın, şehirlerimizin Kovid-19'a karşı koruyucu aparatını üreten okullar oldu."

Meslek liseleri ürettiklerini ihraç edecek

Bakar Özer, mesleki eğitimi taçlandırmak amacıyla Bakanlık olarak fikri mülkiyet çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile iş birliğine giderek mesleki ortaöğretim kurumlarında patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirilmesi ve tesciline yönelik 81 ilde eğitim çalışmaları başlattıklarını anlatan Özer, mesleki teknik eğitimde Ar-Ge Merkezleri kurduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 50 Ar-Ge merkezinin açılışını yaptıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık meslek liseleri üretimin ötesinde, ürettiği şeylerde inovatif yaklaşımlar geliştirerek patentten faydalı modele, markadan tasarıma kadar çok farklı spektrumda ürünler üretip, tescilini alıyor. İnşallah 2022'deki hedefimiz tescili alınan ürünlerin ticarileşmesi. Artık mesleki eğitim, ürettiklerini iş dünyasında ticarileştirmeye dönüştüren, ürettiği ürünleri dünyanın farklı noktalarına ihraç edebilen bir hale gelecek. Artık mesleki eğitim Türkiye'nin umududur."