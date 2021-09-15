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DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı

15.09.2021 15:24

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır'da Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'nde, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri, Sağlık Bilim Kurulu'nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Okullar ilk kapanan, en son...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır'da Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'nde, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri, Sağlık Bilim Kurulu'nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Okullar ilk kapanan, en son açılan yerler değildir. Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır." dedi.

Bakan Özer, merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Özer, 6 Eylül'de Türkiye'de 81 ilde, ilçelerde, köylerde ve beldelerde yüz yüze eğitimin haftada 5 gün ve 40 dakika olarak uygulamaya geçmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olmaz. Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimleri ile ilgili arkadaşları ile yarenlik etme, proje geliştirme, ortak çalışmaların yürütüldüğü, insanın gelişimi ile ilgili farklı boyutlarda destek imkanı sağlayan mekanlardır okullar. Özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerimiz için okul bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır." diye konuştu.

"Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır"

"Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz, Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak inşallah yüz yüze eğitime devam etme kararlığı içerisindeyiz. Okullar ilk kapanan, en son açılan yerler değildir. Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak müthiş bir genç nüfusa sahibiz. Eğer bu genç nüfusu bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceksek bunun için eğitimi kaliteli, eğitimi yüz yüze vermek zorundayız. Gelinen noktada da okul bazlı bir kapatma yaklaşımı sergilemedik." diyen Özer, vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde 14 günlük yüz yüze eğitime ara verildiğini aktardı.

Özer, Diyarbakır'daki yaklaşık 19 bin sınıftan sadece 21'inde yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiğine işaret ederek, bu öğrencilerin canlı sınıflarda uzaktan eğitim süreçlerine devam ettiğini, 14 gün sonra da bu öğrencilerin tekrar okullarına kavuşacağını kaydetti.

An itibarıyla tüm Türkiye'de 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okulun içinde kapalı olan tek bir okulun bulunmadığına dikkati çeken Özer, "Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da kurallara uyarsak Allah'ın izniyle bu dönemin sonuna kadar yüz yüze eğitimi hiç taviz vermeden başarılı bir şekilde yürütebiliriz. Bu süreçte bizlerle en üst düzeyde koordinasyonu sağlayan, sürekli destek veren Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, valilerimize, bürokratlarımıza Bakanlık adına en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, Diyarbakır'a Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılında çıktıkları bu yolda çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildirdi.

Diyarbakır'da derslik başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 57'den 29'a düştü"

"2002 yılından bugüne Diyarbakır'daki derslik sayısını 6 binden yaklaşık 19 bin seviyesine çıkarttık. Yaklaşık 3 katın üzerinde derslik sayısındaki artışı Diyarbakır'da gerçekleştirmiş durumdayız. 2002'de Diyarbakır'da 9 bin 301 öğretmenimiz eğitim- öğretime katkı sunarken, bu sayımız şu anda 26 binin üzerinde." diyen Özer, bu sayının her geçen yıl katlanarak artmasıyla eğitim ve öğretimin kalitesinin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu aktardı.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da derslik başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 57'den 29'a ortaöğretimde 39'dan 26'ya düşmüştür. Yine benzer şekilde Diyarbakır'da öğretmen başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 2002'de 39 iken şimdi bu rakam 18'dir. Gördüğünüz gibi 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlar eğitimin kalite göstergelerine çok önemli şekilde yansımıştır. Bir taraftan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalırken diğer taraftan derslik başına düşen öğrenci sayısında da ciddi düşüşler gerçekleşmiştir."

Diyarbakır'da yaklaşık 550 milyon liralık yatırımın yeni okul yapımı, güçlendirme, bakım onarım çalışmaları ile sürdüğünü dile getiren Özer, Diyarbakır'a her ziyaretlerinde yeni yatırım müjdeleri ile geleceklerini aktardı.

El ele vererek Diyarbakır'daki yatırımları güçlendireceklerini anlatan Özer, bu şehirdeki eğitim kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber edeceklerini ifade etti.

Özer, Bakanlık ve hükümet olarak bunu yapabilecek güçte olduklarını da vurgulayarak, "Artık illerimize yekpare olarak bakmayacağız. Sıkıntılı, özel ilgilenilmesi gereken bölgelerle özel olarak ilgilenip, her türlü desteği vereceğiz. Tüm yeni yatırımların Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yağacağımız Mezopotamya İlkokulu'nun da hayırlı olmasını diliyor, bu okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Münir Karaloğlu da, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'da eğitim-öğretimin 1716 okulda, 470 bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde yüz yüze eğitime başladığını ifade ederek, salgınla mücadele sürecinde eğitim sektörü ve çocukların da çok etkilendiğini bildirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığımız gerek EBA TV, gerek internet platformlarında eksikliklerini gidermeye çalışsa da hiçbir şey bir öğrencinin öğretmeniyle yüz yüze aldığı eğitimin yerini maalesef tutmuyor." diyen Karaloğlu, okulun sadece dersten ibaret olmadığını, öğrencilerin dersteki faaliyetlerinin, birbirleriyle etkileşimlerinin de çok önemli olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Bu sene özellikle sizin ısrarla, her koşulda yüz yüze eğitime tüm tedbirleri alarak devam edeceğiz' şeklindeki kararlılığınız gerçekten hepimize moral oldu." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, Diyarbakır'ın eğitim ve öğretiminin daha iyi bir noktalara taşınması için gerek altyapı gerekse de yeni yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler verildiğini dile getirerek, bunun Diyarbakır için yapılan bir ayrıcalık olduğunu aktardı.

Bakan Özer'e teşekkür eden Eker, açılışı yapılan okulun adının Mezopotamya olduğuna işaret etti.

Eker, "Burası Mezopotamya'nın en önemli merkezlerinden biri. Yaklaşık 20-25 kilometre mesafede Karacadağ var. Diyarbakır'a hayat veren, isim veren ve insanlığa da çok önemli katkısal ürün veren coğrafyanın adı. Örneğin buğdayın anavatanı. Burası 33 ayrı medeniyete yuva ve beşik olmuş. Bugün de gelişmekte olan hem ekonomik hem kültürel anlamda son derece önemli bir merkez." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Özer ve beraberindekiler okulda incelemelerde bulundu. Çıkışta öğretmenlerle fotoğraf çektiren Özer'e eski Diyarbakır fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.

Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kayapınar ilçesindeki Şirinler Anaokulu'nu ziyaret eden Bakan Özer çocuklarla görüştü.

Daha sonra Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Özer, burada üretim yapılan atölyelerde incelemede bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı

Yevgeniy Ziniçev, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Özer Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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