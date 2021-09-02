Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şırnak'ta okul açılışına katıldı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yürütülen 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek. Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Velilere ve öğrencilere, salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. Türkiye genelinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler, ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1, 5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor.

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

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