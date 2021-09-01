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Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu

01.09.2021 15:12
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret, inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret, inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan vekili Zafer Kuran karşıladı. Bakan Özer, ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi başlangıcı ve şehit Bayram Tatar ilkokulu açılışına katıldı. Yapılan okul açılışında konuşan Bakan Özer, "Bugün ülkemizin dört bir yanında minik yavrularımız, okulları ve öğretmenleriyle buluşuyor. Açılışımızın böyle bir güne denk gelmesi için özel gayret sarf ettik. Bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğu duyuyoruz. Çocuklarımız öğretmenlerimiz ve camiamızın diğer çalışanları bu buluşmayı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorlar. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptık. 81 ilimizde ilçelerimizde beldelerimiz de her yerde okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi almış bulunuyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerini inanıyorum. Özellikle bir buçuk yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra bakanlığımızın tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açması ile ilgili sağlık bakanı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kuralları velilerimiz öğretmenlerimiz çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması ve okullarımızın açık kalması en kritik oyunlarımızdan bir tanesidir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet kurallara riayet hususundaki emekleriniz için hem şahsım hem milli eğitim bakanlığı hem de tüm öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şırnak ilimiz gerçekten en genç öğretmenlerimizin olduğu illerimizin başında geliyor. Dolayısıyla siz değerli öğretmenlerimizin enerjisi heyecanı ve karanlığı ile Şırnak'ta eğitimin kalitesini çok daha yüksek devrelere çıkartacağımıza gönülden inanıyorum. Bu vesile ile sadece Şırnak'ta bulunan öğretmenler değil Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm yerlerde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emek ve görevlerini yapan tüm öğretmenlerimize çabalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Eğitime erişim fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşullarının başında gelmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini arttıran çok önemli hamleler yapmıştır. Biliyorsunuz 2003 yılından itibaren okullarımızda ders kitaplarının tamamına ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu yıl da 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibari ile de çocuklarımız sınıflarına gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Kız çocuklarımızın özellikle kız çocuklarımızın okuma oranlarını arttırmak için ailelere şartlı nakit transferleri yapmaya devam edeceğiz. Şırnak'ta öğretmen sayımız nerede ise 5 kat artmış. 2003'te bin 948 iken bugün Şırnak'ta 9 bin 131 öğretmenimiz bulunmaktadır. 3 Eylülde 20 bin öğretmenimizin ataması yapılacak. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde onunu 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplan 270 okul varken günümüzde sadece okul öncesi eğitimde 292 okul bulunmaktadır. Okul sayımız Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunmaktadır. Derslik sayımız 50 binlere ulaşmış durumdadır. 2021 yılı yatırım programımda Şırnak ilimizde toplam 270 milyon TL ile maliyet ile 420 derslikli okul, 2 öğretmen evi, yatırımları devam ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra Şırnak Valiliğinde Şırnak Valilik Gamer toplantı salonunda eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

(Melih Yiğit/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak'ta inceleme ve açılışlarda bulundu

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Kaynak: İHA

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