Milli Eğitim Bakanı Özer, üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2000'li yıllarda yükseköğretimdeki okullaşma oranının yüzde 14 iken bugün yüzde 48'lerin üzerine çıktığını belirterek yükseköğretime erişimin kolaylaştırıldığını belirtti.

Özer, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en heyecan duydukları anının mezuniyet anı olduğunu söyledi.

En önemli yatırımın insana yapılan yatırımın olduğunu ifade eden Özer, "Çünkü bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayesidir. Kaybedeni olmayan ve zarar etmeyen tek yatırım da eğitim yatırımıdır. Bunun için gerçekten böyle bir kampüste ülkemizin gençlerine böyle güzel bir imkanı sağladıkları için Kalyoncu ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özer, sabır ve emekleri olan ailelere ve gençlerin dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi için önemli fedakarlık yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Son 20 yılda eğitimde rekabetin arttığına dikkati çeken Özer şunları kaydetti:

"Bu dönem okul öncesinden yükseköğretimine kadar eğitimin tüm kademelerinde ülkemizin çocukları, gençlerinin eğitime erişebilirliğinin kolaylaştırıldığı tarihi bir dönem. İşte bu dönemde son 20 yılda yükseköğretimde de çok önemli dönüşüm ve gelişmeler gerçekleşti. 2000'li yıllarda yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14 iken bugün yüzde 48'lerin üzerine çıktı. Ülkemizin gençlerinin yükseköğretime erişimi kolaylaştırıldı. Ülkemizin bu vesileyle insan kaynağının ve beşeri sermayesinin niteliği artarak ayakları üzerinde duran, geleceğe umutla bakan, başarı hikayeleri ortaya koyan gençlerin sürekli eğitim alabilmeleriyle ilgili çok önemli açılımlar gerçekleşti. En kritik noktalardan olan, yıllardan beri bu ülkenin kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili dile getirilen sorunların da çözüldüğü bir dönem oldu. Türkiye'de yükseköğretimde 2014 yılından itibaren kız çocuklarımızın okullaşma oranları erkek çocuklarını geçti. Bu ülkede artık kız çocuklarının eğitimiyle ilgili okul öncesinden yükseköğretime kadar hiçbir sorunu kalmadı. Eğitimin tüm alanlarına yapmış olduğu yatırımlar, eğitime her yıl bütçenin en büyük payı ayırması, aynı zamanda eğitimin demokratikleşmesi, başörtüsü yasaklarından katsayının kalkmasına kadar toplumsal taleplere yönelik cevapların hızlı bir şekilde yönetilmesindeki desteklerinden dolayı Gaziantep'ten sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Özer, üniversite eğitimlerinin ardından yaşamlarında başarı dilediği gençlere şöyle seslendi:

"Bu coğrafya, bu ülke, bizim tahminimizin çok daha ötesinde kıymetli bir ülkedir. Bu ülke için yapılacak her türlü fedakarlık azdır. Bize bugün akıl verenler, yol gösterenler dün nasıl biz çile çekerken yanımızda değilse bugün de olmayacaklar, yarın da olmayacaklar. İnşallah biz el ele vererek bu güzel ülkeyi çok daha güçlü hale getireceğiz. Tüm dünyaya merhametin, barışın, dostluğun bu toprak ve coğrafyadan çıkacağını göstereceğiz."

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise bu dönemde 1 bin 535 mezun verdiklerini belirterek "Bugün öğrencilerimiz olan sizler, gelecekte yönetici, üretici, bilim insanı, eğitmen hatta belki de çalışma arkadaşlarımızdan biri olacaksınız. Mezuniyet her ne kadar içinde vedayı barındırsa da sizler her zaman bu okulun bir ferdi, bu ailenin bir üyesisiniz. Biz de sizlerle her zaman gurur duymaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 15 binin üzerinde mezun vermiş bir kurumuz ve mezunlarımızın yüzde 30'unu burslu arkadaşlarımız oluşturuyor." dedi.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli de dünyanın hızla değiştiğini ve öğrenme sürecinin asla sonlanmayacağını vurgulayarak öğrencilerin görevinin çağın yeniliklerine uyum sağlamak, bilgilerinizi sürekli güncellemek, cesur ve girişimci bir ruhla kariyerlerini her an bir adım öteye taşımak olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve protokol üyeleri, derece elde eden öğrencilere hediye ve plaket verdi.

Programın sonunda mezun öğrenciler, kep fırlatarak mezuniyet heyecanını yaşadı.