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Milli Eğitim Bakanı Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'i kabul etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'i kabul etti

14.02.2022 16:58
Milli Eğitim Bakanı Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer kabulde, Venezuela ile eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Venezuela Gençlik ve Çocuk Orkestrası "El Sistema"nın tanıtımının yapıldığı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin görüşüldüğü kabulde Bakan Özer, El Sistema'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de bu ülkeye yaptığı ziyarette güzel bir konser verdiğini hatırlattı.

Bakan Özer, Venezuela ile ikili ilişkilere büyük önem verildiğini ve ülkenin Türkiye'nin Latin Amerika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüldüğünü dile getirdi.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reyes de Bakan Özer'e teşekkür etti.

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Jose Gregorio Bracho Reyes, Ziya Selçuk, Venezuela, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'i kabul etti - Son Dakika


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