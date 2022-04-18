Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı" - Son Dakika

Bolu'da iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün kız çocuklarına, kadına şiddetle ilgili konuşanların dün kız çocuklarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıtılar yaşadığı zaman sustuklarını görüyoruz. Onun için bugün konuşacakları bir şey yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program için Bolu'ya geldi. İlk ziyaretini Bolu Valiliği'ne yapan ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, daha sonra iftar programında STK ve muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada yapılan yatırımlarla kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunlarının kalmadığını söyleyerek, "2002 yılında kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranları sadece yüzde 37,9'du. Bugün yüzde 88. Yüksek öğretimdeki kız çocukları ve kadınların okullaşma oranı yüzde 11'di. Bugün yüzde 48,5. Erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti. Yani bu dönemde bir taraftan vatandaşların ekonomik kazançları ne olursa olsun eğitime erişimleri artarken, aynı zamanda kız çocuklarımızın da eğitime erişimleri, eğitimle ilgili problemleri çözülmüştür" dedi.

Kız çocuklarının başörtüsü yasaklarıyla eğitime erişim imkanlarının engellendiği zaman susanlar olduğunu belirten Özer, "Bugün kız çocuklarına, kadına şiddetle ilgili konuşanların dün kız çocuklarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıtılar yaşadığı zaman sustuklarını görüyoruz. Onun için bugün konuşacakları bir şey yok. Dün eğitim sisteminde başörtüsü sebebiyle kız çocuklarının, kadınların eğitime erişimi engellendiği zaman susanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşacakları bir şey yok. Katsayı uygulamasından başörtüsü yasaklarına kadar, din öğretimi ve mesleki eğitimini tarumar eden uygulamalardan toplumun peygamberimizin hayatıyla ilgili, Kur'an ve temel dini bilgilerle ilgili seçmeli ders taleplerine kadar tüm talepleri bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)