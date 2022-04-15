Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

15.04.2022 21:19
Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Suriyeli ve Türkmen çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 yetim çocukla iftarda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Suriyeli ve Türkmen çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 yetim çocukla iftarda bir araya geldi.

Özer, Beytepe'deki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen iftar sonrası yaptığı konuşmada, kendileri küçük ama yürekleri büyük misafirlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik, dertleşme, insanların başına farklı hikayeler gelebileceğini anlama ve biraz da dünyadan geri çekilmenin ayı olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Hikayeleri büyük olan gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı Türkiye'de geçmişten günümüze çocuklarımızın hayatlarında güzel hikayeler bırakarak tekrarlanan aylardan bir tanesi. Bu toprakların kadim geleneğinde 'insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır' sözü nesilden nesile aktarılan bir retorik, bir yaşam düsturu, bir normdur. Bu ramazan ayının da birlik beraberliğimizin daha güçlendiği, ülkemizin daha barışçıl ortamlara sahip olduğu, sorunlarını çözdüğü yıllara vesile olması temennisiyle çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

İftara Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, bakanlık personeli ve eşleri de katıldı.

Bu arada yemek öncesi Küçük İsmail ve Kavuklu Hamdi ikilisi tarafından çocuklara ortaoyunu sahneledi.

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Suriyeli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı - Son Dakika


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