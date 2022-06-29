Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO'da eğitim bakanlarına hitap etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO'da eğitim bakanlarına hitap etti

29.06.2022 21:06

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nda (UNESCO) düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Oturumunda, eğitim bakanlarına hitap etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nda (UNESCO) düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Oturumunda, eğitim bakanlarına hitap etti.

Özer, bakanlara Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 1,2 milyonu öğretmeni ve 19 milyon öğrencisiyle, oldukça büyük ölçekli eğitim sistemine sahip olduğunu belirten Özer, son 20 yılda Türkiye'de okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesindeki okullaşma oranlarının artığını vurguladı.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kovid-19 sonrası dönemde, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olarak toplam 3 öncelikli alan belirlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin mesleki eğitimde bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Özer, mesleki eğitimde müfredatın sektör temsilcilerinden alınan görüşler doğrultusunda güncellendiği ifade etti. Özer, bu yıl Türkiye'de " Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun" yasalaştığını hatırlattı.

Bakan Özer, "Eğitimi dönüştürmek, eğitim sistemindeki eşitliği artırmanın yanı sıra öğretmenleri ve öğrencileri Kovid-19 ve benzeri zorluklara mücadele etmeye hazırlamayı gerektirir." dedi.

Özer "Şartları ne olursa olsun, tüm öğrencilere eşit ve daha kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz. En fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Suriyeli öğrencilerin eğitime erişimleri ve nitelikli eğitim alması için büyük çaba sarf ederek diğer ülkelere de örnek oldu." ifadelerine yer verdi.

28-30 Haziran'da Paris'te düzenlenen Ön Zirve'ye, yaklaşık 100 ülkeden eğitim bakanı ile 50 bakan yardımcısı katılıyor.

-Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi

2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu kapsamda Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO'da eğitim bakanlarına hitap etti - Son Dakika

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