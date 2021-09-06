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Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

06.09.2021 09:15

Koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak devam eden eğitimde bugün yeni dönem başlıyor. Yeni dönemin kuralları, MEB tarafından okullara gönderilen genelge ile netleştirilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu açıkladı.

Bugünden itibaren tüm okullar yüz yüze eğitime başlıyor. Geçen yılki eğitim döneminde öğrencilerin devam zorunluluğu yoktu. Bu sene ise pandemi nedeniyle tedirgin olan veliler, devam zorunluluğunun olup olmayacağını merak ediyordu. Milyonlarca velinin merak ettiği sorunun yanıtı ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özer, "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler." dedi.

Özer'in diğer açıklamaları şu şekilde;

Mazeret kapsamına neler girecek?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

Koronavirüs süreciyle ilgili elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?

Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar.

Yüz yüze eğitim ders saatleri azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri farklı zamanlarda düzenlenecek. Sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak.

Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak?

Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp, sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okulda iken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.

Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu yok değil mi?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.

Öğretmen ve diğer çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR zorunlu mu?

Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya'nın üzerinde.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

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Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu - Son Dakika


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