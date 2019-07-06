Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine...
Son Dakika Genel Haber

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldı
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz "dedi.
2 yıl önce faaliyete geçen İbni Haldun Üniversitesinde bugün mezuniyet heyecanı yaşandı. İlk mezunların Lisansüstü verildiği mezuniyet töreni Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan program dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti. Ardından isimleri tek tek okunan 1 doktora 48 lisansüstü öğrencisi sahneye gelerek diplomalarını aldılar. Diploma töreni ardından hep birlikte keplerini atan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Program sonunda düzenlenen kokteylde öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Ziya Selçuk, daha sonra mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.
"Ben sizleri soru değil sorunu çözmeye davet ediyorum"
Ziya Selçuk, "Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceğin alanı içerisinde yeniden yorumlanması gerekir. Maalesef bugün birçok eğitim sisteminde gözlendiği gibi soru çözen çocukların başarılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ben sizi soru çözmeye değil, sorun çözmeye davet ediyorum mezunlar olarak. Çünkü sorun çözmediğimizde karşımıza çıkan çok farklı ve belirsiz sorunlara nasıl bakacağımızı da kestiremiyoruz" dedi.
"Bizler bu ülkede eksik gördüğümüz eksikliklerden dolayı bu üniversiteyi kurduk"
İbni Haldun Üniversitesini ülkede gördükleri bazı eksiklikleri kapatması için kurulduklarını söyleyen İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Ben eğitimin maalesef ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vaka bunu yapanlar var ve bir kariyer umudu olan, hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var diyen insanlar için okullar ve üniversiteler olacak bunu da hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyoruz. Ama biz bu üniversiteyi bahsettiğim üniversitelerden bir tane daha olsun diye kurmadık. Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz ve ülkemizde bu konuda olan bir açığı kapatmak adına bir misyon üniversitesi olması için kurduk. Yani gerçekten fikretmek amacıyla öğrencilerin rağbet ettiği, gerçekten fikir üretmek için gerçekten düşünmek için hayatlarını bunun uğruna harcayacağı bir üniversitesi düşündüğümüz için yaptık" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine...
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Bilal Erdoğan, Ziya Selçuk, Başakşehir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveçli eski bakan mültecilere cinsel istismardan 5 yıl hapis cezası aldı Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 23:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk İbni Haldun Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet törenine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]