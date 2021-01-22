Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

22.01.2021 23:25
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

"DÜNYA TARİHİ İÇİN ÇOK FARKLI DÖNEM"

Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrendiğini, zorluk ve güzelliklerini yaşadığını aktardı.

Öğretmenler, aileler ve öğrencilerin gayretlerinin çok değerli olduğunu belirten Selçuk, "Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde sürekli olarak yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI VERDİ

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ İNSANLAR OLMAK İSTİYORSANIZ, İŞLERİNİZİ KENDİNİZ YAPMALISINIZ"

Selçuk, yarıyılın 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacağını hatırlatarak, öğrencilere, şu tavsiyelerde bulundu:

"Lütfen fırsat buldukça oyunlar oynayın, bedeninizle, ruhunuzla şarkılar dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın. Resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu ve bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar dikkatle, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırmak üzere bakın. Çevrenin, doğanın, etrafımızda olup bitenlerin ne kadar güzel, ne kadar farklı ve ne kadar incelenmeye değer olduğunu göreceksiniz. Lütfen elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar bütün işlerinizi kendiniz yapın, kimseye yaptırmayın. Eğer güçlü insanlar olmak istiyorsanız, işlerinizi kendiniz yapmalısınız ve problemlerinizi kendiniz çözmelisiniz. O zaman ayakta durma ihtimaliniz, çok daha güçlü olma ihtimaliniz söz konusu olacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

YARI TATİL İÇİN ETKİNLİKLER HAZIRLANDI

Öğrencilerin evde kalmaktan sıkıldığının farkında olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Ben diyorum ki elbette sıkıldık, yorulduk ama her zaman yapılacak güzel işler, güzel etkinlikler vardır. Azimli olmanız, istikrarlı olmanız çok önemli. Bir resim, bir yemek yapmanız, bir yazıyı, hikayeyi kaleme almanız gerçekten çok çok değerli. Üretmek çok kıymetli ve bu şekilde içinizin rahatladığını da göreceksiniz ve biraz daha büyüdüğünüzü de hissedeceksiniz. Biz de sizler için böyle anlara şifa olacak, size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Bu etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. 'Birlikte 23 Gün' etkinlikleri kapsamında farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını devam ettireceksiniz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu etkinlikler arasında içeriğinde harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakılmasını sağlayacak olan "Resfebe", Türk ve dünya bilim sanat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı "Kim o", "Bulmaca", "Sudoku", "Oyun", "Günün deneyi", "Hikaye tamamlama etkinlikleri" gibi güzel faaliyetlerin yer aldığını bildirdi.

Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün öğrenciler için ayrı ayrı planladıklarını belirten Selçuk, "Birlikte 23 Gün etkinliklerine Bakanlığımızın resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz." bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

"TATİLDE OLSAK DA BERABERİZ"

Selçuk, "Birlikte 23 Gün" tanıtım videosu ve etkinlerin yer aldığı web sitesini de paylaşarak, "Tatilde de olsak yine birlikteyiz, beraber etkinlikler yapacağız." dedi.

Web sitesi üzerinden öğrencilerin beğendikleri etkinliklere katılabileceklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizden istediğim her yeni güne kendiniz ve ülkenizin geleceği için daha umutla bakmanız, umudunuzu hiçbir zaman yitirmemeniz. Biz sizlerle beraberiz, her türlü destek için hazırız, çalışıyoruz, merak etmeyin. Öğretmenlerinizle beraber sürekli haberleşiyoruz. Her zaman çok daha güzel şeyler yapabilme imkanımız var, bunun için gelişmeye, öğrenmeye devam etmemiz çok önemli. Ben hepinizi bu zor dönemde gösterdiğiniz çabadan, ortaya koyduğunuz gayretten dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ailelerinize teşekkür ediyorum çünkü onlarla beraber gerçekten zor bir dönemi geçirdiniz. Öğretmenlerimize her zaman teşekkürüm, şükran duygularım var çünkü sizleri yalnız bırakmadılar, hep beraber cansiparane mücadele etme imkanımız oldu."

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, çocuklar, öğretmenler ve velilerin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni etti.

81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video konferansta, öğrencilerle sohbet ederek görüşlerini dinleyen Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanış zilini çaldı.

BİRLİKTE 23 GÜN TATİL ETKİNLİKLERİ

Birlikte 23 Gün tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini verimli geçirmeleri için hazırlandı. Etkinlik takvimi "http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html" adresinde erişime açıldı.

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından, uzaktan eğitim döneminde velilere yönelik hazırlanan takdir belgesi paylaşıldı.

Bakan Selçuk imzalı takdir belgesinde, "Sevgili anneler ve babalar, uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretlerinizden dolayı sizlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz - Son Dakika


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