Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
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