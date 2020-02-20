Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]