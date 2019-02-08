Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Bin Öğretmenin Atama Programında Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Bin Öğretmenin Atama Programında Konuştu

59 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu(Tür: Ankara)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:43 Kaynak: DHA

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