Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Bin Öğretmenin Atama Programında Konuştu
59 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu(Tür: Ankara)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:43 Kaynak: DHA
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