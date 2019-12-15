Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aldığımız karar gereği, özel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aldığımız karar gereği, özel... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aldığımız karar gereği, özel...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aldığımız karar gereği, özel...

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:45 Kaynak: AA
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