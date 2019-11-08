Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2030-2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir MEB vizyonu ve süreci...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:03 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (1)
Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi