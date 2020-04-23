Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur." dedi.

Selçuk, Yunus Emre Enstitüsü'nün "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Kutlama Etkinliği"ne katıldı.

Gazi Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden katılan konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Selçuk, "Sizlerle şu an aynı çatı altında değiliz ama gönül birliğimizin, muhabbetimizin olduğunu çok derinden hissediyorum." ifadesini kullandı.

Yazının hakikati, sözün doğruyu söylediği Anadolu'nun kadim ve bereketli topraklarının her daim sevgi ve hoşgörüyü içinde barındırdığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizler, dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyacı olanın dün olduğu gibi bugün de yardımına koşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Anadolu, mayasını Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaşi Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi adını sayamadığımız birçok erenle hamuru yoğrulan bir coğrafyadır. Nasırlı ellerin, buğday rengi tenlerin iyilik dolu yüreklerle birleştiği varlığını tüm insanlığın hayrına vakfeden bir kültürün mirası üzerinde durmaktayız. Elbette bu ananenin devamlılığının sağlanması, sürdürülebilirliğinin güçlenmesi ve insanlığa yakışan bir insan tasavvuru gelişmesi için medeniyet çatışmasından gelecek büyük kırılmalardan ziyade birlikte ve beraberce insan odaklı yaklaşımın önemini vurgulamak lazım."

Bakan Selçuk, Yunus Emre Enstitüsü'nün buradaki rolünün önemine işaret ederek, Yunus Emre'nin kabrinin, birçok şehir tarafından paylaşılamadığını, Anadolu'nun dört bir yanında bir Yunus Emre türbesine rastlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bu durumun, Türk insanının içindeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin tarif ettiği insan tasavvuruna yaklaşma arzusundan kaynaklandığına işaret eden Selçuk, "Aynı medeniyetin yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Türkçe, ses bayrağımız ve her şeyden önce bir barış dilidir." vurgusunu yaparak, etkinliğe katılan ve Türkçe'ye gönül veren misafirlerin de bu kutlu günde artık bir barış, sevgi ve dostluk elçisi olduklarını ifade etti.

"Yaşanan süreç, farklı atılımlara zemin oluşturacak"

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ramazanın başlaması dolayısıyla toplantıya katılan çeşitli ülkeden Bakanları, Meclis Başkan Vekilini, Ürdün Prensini, büyükelçileri ve çocukları selamlayan Çam, şunları söyledi:

"Zor bir dönemde böyle bir etkinliğe dahil olmanın buruk acısını yaşıyoruz ama aynı zamanda da her dönemde olduğu gibi insanlık tarihinde değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu teknolojik imkanlarla birlikte dünya aslında yeni bir evrilme sürecine girmiş olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yaşamış olduğumuz tecrübelerin, çok daha farklı atılımlara da zemin oluşturacağını düşünüyorum."

Katılımcı konuklar da Türkiye'ye selamlarını ileterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı

Ziya Selçuk, 23 Nisan, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 01:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]