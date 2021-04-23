Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi buluştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi buluştu Açıklaması

23.04.2021 13:23
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi buluştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Madem evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor, bu bayram günü öncelikle en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bayramlaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Madem evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor, bu bayram günü öncelikle en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bayramlaşabilirsiniz." dedi.

Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 81 ilden öğrenciyle çevrim içi buluştu. Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da çevrim içi katıldı.

Çocukların 23 Nisan'ını tebrik eden ve nice bayramlar görmelerini dileyen Selçuk, bugün TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Selçuk, Meclisin kurulmasının önemli bir dönüm noktası niteliği taşıdığı için kutlanması gereken bir olay ve milli bayram olduğunu dile getirerek, bugünün aynı zamanda çocukların bayramı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl gibi bu sene de çocukların içinin biraz buruk olduğunu aktaran Selçuk, "Salgın hastalık henüz hatıralarımıza karışmadı, yakamızı bırakmadı, tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız. Gönlünüzce oynayamadınız bunun da farkındayım. Hastalık sizleri de endişelendirdi tabii. Bu yıl da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde eğlenerek kutlayamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Yakında okullarınıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını vereceksiniz"

Selçuk, öğrencilerin her sıkıntının bir sonunun olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünler geçecek, hasret bitecek. Yakında okullarınıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını verecek biçimde çok eğleneceksiniz. Ben sizden salgın nedeniyle evde geçirdiğiniz bu vakitleri, zamanları ve içinde bulunduğunuz her durumu bir iyiliğe, güzelliğe, faydaya çevirmenizi istiyorum. Madem evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor, bu bayram günü öncelikle en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bayramlaşabilirsiniz."

Öğrencilere bugün, TBMM'nin açılışına dair bilgi edinebilecekleri, Milli Mücadele'yi anlatan okumalar yapabilecekleri ve 1920 Ankarasının fotoğraflarına bakabilecekleri önerisinde bulunan Selçuk, "Sizden, derslerinizin haricindeki vakitlerinizde ekrana biraz mesafeli olmanızı, hayatın doğal ritmine karışmanızı istiyorum." diye konuştu.

Selçuk, bugünün çocuklarının geleceğin yetişkinleri olacağına işaret ederek, "Salgın sürecinde uzaktan eğitimi düzenlerken sizin eğitimde geri kalmamanız, gülen yüzünüzün solmaması için de zihnimizi yorduk, çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak sizin iyi olmaya, mutlu kalmaya niyet etmeniz bizim bu çalışmalarımızdan da daha kıymetli. Bunu böyle bilmenizi isterim. Bizim hep yanınızda olduğumuzu unutmayın, ayaklarınızı yere sağlam basın ve umudunuzu asla kaybetmeyin." değerlendirmesini yaptı.

"Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan vesilesiyle kendilerine verdiği önemi ve değeri hep hatırlamalı"

Selçuk, TBMM'nin 101 yıldır milletin bağımsızlığının teminatı olduğunu ifade ederek, çocukların Türkiye'nin gücünü ve onurunu yücelten Meclis ve Cumhuriyet ile gurur duymasını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan vesilesiyle kendilerine verdiği önemi ve değeri hep hatırlamasını istedi.

Türk milletinin bugünlere gelmesinde istiklal mücadelesinin büyük kahramanları Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayan Selçuk, başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, veliler ve bütün milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Şentop ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğrencilerin sorularını yanıtladığı toplantıda, öğrenciler günün anlam ve önemi dolayısıyla şiir, şarkı ve türkü söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi buluştu Açıklaması - Son Dakika


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