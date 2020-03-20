Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk... - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi