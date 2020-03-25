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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam...
27 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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