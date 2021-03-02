68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere ulaşıyor - Son Dakika

68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere ulaşıyor

02.03.2021 18:45
68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere ulaşıyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için cihaz ve erişim desteğinin daha güçlü bir şekilde devam edeceğini, bu hafta 68 bin 241 adet tablet bilgisayarın daha aylık 25 GB internet paketiyle birlikte 31 ile gönderilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için cihaz ve erişim desteğinin daha güçlü bir şekilde devam edeceğini, bu hafta 68 bin 241 adet tablet bilgisayarın daha aylık 25 GB internet paketiyle birlikte 31 ile gönderilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından başlayan "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" süreciyle birlikte ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlandı. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim belirlenen çerçevede gerçekleştiriliyor. Bu faz dağıtımdaki tablet bilgisayarlardan 20 bin 4 adeti 27 ildeki yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. 9. faz dağıtımı kapsamında Gaziantep, Van, Mardin ve Şanlıurfa'ya da toplam 48 bin 237 adet tablet bilgisayar gönderilecek.

"YENİ DÖNEMDE EBA DESTEK NOKTALARI DAHA AKTİF HİZMET VERECEK"

Tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte öğrencilere yönelik cihaz ve erişim desteğinin güçlenerek devam edeceğine dikkat çekerek bilhassa EBA Destek Noktaları'nın çok daha aktif bir şekilde öğrenciler için kapılarını aralayacağını söyledi. "15 Şubat'ta köy okullarıyla başlattığımız yüz yüze eğitimi bugün, koşullar ölçüsünde çok daha fazla çocuğumuzla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine olan hassasiyetiyle tüm evlatlarımızı okullarına, öğretmenlerine kavuşturmak için çabamız sürecek" diyen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime koşullar ölçüsünde başladık. Düşük ve orta riskli illerimizde okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim belirlediğimiz çerçevede tedbirler eşliğinde başlıyor. Henüz yüz yüze eğitime başlayamayan çocuklarımız da var. Ayrıca yüz yüze eğitime belirli saat ve günlerde giden çocuklarımızın da uzaktan eğitimle aldığı derslerde, TRT EBA televizyon kanalları, EBA dijital platformunun yanında, tüm öğrencilerimiz için zenginleştirerek sürdürdüğümüz basılı ve dijital kaynak desteğimiz ile devam edecek. Ayrıca, yeni dönemde daha aktif olarak hizmet vermeye başlayacak olan ve sayıları 14 bin 798'e ulaşan EBA Destek Noktaları'nda çocuklarımızı bekliyoruz. Her türlü hijyen tedbirinin alındığı bu merkezlerimizde güçlü internet bağlantısına sahip bilgisayarlarımız hazır."

Bakan Selçuk ayrıca, bu haftaki tablet bilgisayar desteğinde internet paketli 20 bin cihazı yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilere ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere ulaşıyor - Son Dakika


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