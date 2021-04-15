MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı - Son Dakika

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı

15.04.2021 18:19
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci fazın başladığını belirterek, "Amacımız, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci fazın başladığını belirterek, "Amacımız, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmak. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tablet bilgisayar desteğinin 12'nci fazı başladı. Bu kapsamda, 12- 18 Nisan arası, 62 ildeki öğrencilere toplam 42 bin 873 tablet bilgisayar daha içlerinde 25 GB internet paketi ile birlikte öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 62 ilde dağıtımların başladığını belirterek, "Amacımız, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmak. Erişim konusunda elimizden geleni yapacağız ve desteğimiz devam edecek, demiştik. 500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi, ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık" dedi.

'HER BİR ÖĞRENCİMİZE ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, dağıtımların öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde adil bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Selçuk; okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar haricinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen bu dönemde de sürecin en başından bu yana olduğu gibi ek kaynaklar sunarak, tablet ulaştırarak, EBA Destek Noktaları'nın sayısını artırarak öğrencilerin her an yanında olduklarını kaydetti. Selçuk, "Çocuklarımız kıymetli, öğretmenlerimiz kıymetli. Bakanlığımızın tüm birimleri bu dönemde onlara destek olmak için olağanüstü çaba sarf ediyor. Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA Destek Noktaları'mızla her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 12'nci faz başladı - Son Dakika


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