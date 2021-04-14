Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 425 bin 430 öğretmen ve okul çalışanı, aşı randevusuna dahil edildi - Son Dakika

Koronayla mücadele kapsamında yurt genelinde öğretmenlerimiz aşı olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

"ÖĞRETMENLERİMİZE AŞI UYGULAMASI DEVAM EDİYOR"

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda e-nabız sistemi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.