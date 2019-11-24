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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu
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