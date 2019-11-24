Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu
Son Dakika Genel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu

Ziya Selçuk, Anıtkabir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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