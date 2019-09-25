Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir."
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