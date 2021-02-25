Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (1) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (1)

25.02.2021 15:27
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (1), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ya da sınav yapılmasına ilişkin, çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulunun, valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ya da sınav yapılmasına ilişkin, çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulunun, valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de A Haber canlı yayınına katıldı. Selçuk, burada yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulda henüz sınavları yapmadıklarını anımsatarak "Çünkü gerek bilim insanlarıyla yaptığımız toplantılardaki eğitim bilimciler, büyük bir grubumuz var danıştığımız. Onlarla, uzmanlarla, il müdürlerimizle, okul müdürlerimizle konuşuyoruz. Zaten ağustostan beri okula devam ediyor 1 milyon civarında öğrencimiz. Yani destekleme yetiştirme kursuna, hazırlık için geliyorlar okullarımıza." diye konuştu.

Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu iller tarafından hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek. ve bu kurul 'Filanca ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı açıyoruz şu kademelerde.' diye karar verebilir. Ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var bu hafta açmıyoruz iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

Öğretmen atamaları

Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişki yeni değerlendirmelerin devam ettiğine de dikkati çekti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu karar Sağlık Bakanlığı marifetiyle Kabine toplantılarında yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerilerinden başlayan süreç böyle tamamlanıyor her 15 günde bir, 2 haftada bir 'Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor. Yeni değerlendirmeler, yani diyelim ki 10. sınıf için, 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler de önümüzdeki toplantılarda yapılacak. Bunun uygun olup olmadığı sağlık açısından koşullarından başlayıp, eğitimsel olarak değerlendirilecek."

(Sürecek)

Ziya Selçuk, Edirne, Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (1) - Son Dakika


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